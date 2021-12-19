أمانة الطائف تكثف حملاتها الرقابية على المرافق التجارية

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كثّفت أمانة منطقة الطائف، ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الجولات الرقابية على المرافق التجارية

والغذائية، من خلال تنفيذ برنامج للحملات التفتيشية تتابع تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية، والالتزام بالتدابير الوقائية،

واللوائح والتعليمات البلدية.

وأشار أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، إلى أن برامج الرقابة البلدية تهدُف إلى تعزيز امتثال المنشآت التجارية

بالاشتراطات الصحية، ورفع معايير الجودة وسلامة الغذاء، ومعايير الحفظ والتخزين للمواد الاستهلاكية، وضمان جودة المعروضات ،

لافتًا النظر إلى أن معدل مخالفات الاشتراطات الصحية في انخفاض مستمر، جراء التزام الأنشطة باللوائح والتعليمات والمتابعة

المستمرة من قبل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتوعية المستمرة بالاشتراطات الصحية وضرورة الالتزام بها، كما تُغطي

خطط التفتيش أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف وضواحيها.

وبيّنت الأمانة، أنه يتم إدراج المحال المخالفة ضمن برنامج الجولات المستمرة، لضمان تصحيح المخالفات، مع إغلاق المرافق

المخالفة التي تكرّرت مخالفاتها، لحين تصحيح المخالفات واتباع التعليمات البلدية.