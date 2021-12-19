“أكوا باور” تعلن عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس بقدرة 100 ميجاوات في أوزبكستان

المناطق _ وكالات

أعلنت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة (“أكوا باور”)، عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس بقدرة 100 ميجاوات في جمهورية أوزبكستان.

ووقع العقد بين أكوا باور ويند كارتاو (شركة ذات مسؤولية محدودة وتابعة لأكوا باور) مع شركة نوكوس ويند جاي إس سي ناشيونال اليكتريك قريد أوف أوزباكستان.

وتقع محطة الرياح نوكوس التي تبلغ قيمتها 108 ملايين دولار أمريكي في منطقة كاراكالباكستان بشمال غرب أوزبكستان، وقد فازت أكوا باور بالمناقصة التنافسية بعد اقتراح تعرفة قدرها 2.5695 سنتاً / كيلووات ساعة.

ويعد المشروع أول مشروع لطاقة الرياح يتم من خلال مناقصة عامة في أوزباكستان، كما يعد أول مشروع للطاقة المتجددة في أوزبكستان يحكمه قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد.

يذكر أن العقد تبلغ مدته 25 سنة من تاريخ التوقيع، ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2024م.