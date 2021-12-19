النادي الأدبي بالحدود الشمالية ينظم مسابقة ثقافية بكتابة المقال والإلقاء

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ينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية، مسابقة ثقافية في كتابة المقال والإلقاء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح النادي أن المسابقة خاصة بأبناء منطقة الحدود الشمالية، وتستهدف الطلاب والشباب بين 15- 25 سنة، وأن يكتب المقال

عن اللغة العربية والتواصل الحضاري، وبحدود 200-250 كلمة، وأن تكون المشاركة أصيلة من إعداد المشارك بالمسابقة.

وبين النادي أنه يستقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني adabinorth@hotmail.com، وآخر موعد لإرسال المشاركات هو يوم

الثلاثاء 1443/5/17هـ .