احدث الأخبار

مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 قبل أن أموت !
أبرز المواد
 النادي الأدبي بالحدود الشمالية ينظم مسابقة ثقافية بكتابة المقال والإلقاء
أبرز المواد
 مكتبة المسجد الحرام تضم أكثر من 8 آلاف مجلد لخدمة المهتمين باللغة العربية
أبرز المواد
 “أكوا باور” تعلن عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس بقدرة 100 ميجاوات في أوزبكستان
أبرز المواد
 أمانة الطائف تكثف حملاتها الرقابية على المرافق التجارية
أبرز المواد
 صحة الرياض تُنفّذ 3944 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية تُنفذ 8718 جولة رقابية وتُحرر 512 مخالفة
أبرز المواد
 أوساط يمنية السفير الإيراني في صنعاء دليل على تبعية ميليشيات الحوثي لنظام إيران
أبرز المواد
 وزير الخارجية: تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي
منوعات
 الإمارات تدين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة حوثية
أبرز المواد
مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار

مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار

أبرز المواد
التحالف: تدمير طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي

التحالف: تدمير طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي

أبرز المواد
قبل أن أموت !

قبل أن أموت !

أبرز المواد
النادي الأدبي بالحدود الشمالية ينظم مسابقة ثقافية بكتابة المقال والإلقاء

النادي الأدبي بالحدود الشمالية ينظم مسابقة ثقافية بكتابة المقال والإلقاء

أبرز المواد

قبل أن أموت !

قبل أن أموت !
https://almnatiq.net/?p=1087767
المناطق - صالح جريبيع الزهراني

يقول المثل الجنوبي : ( ذا ما نفعني في حياتي .. وش أبغى به بعد موتي ).

 

بالأمس فقدنا رجلاً عزيزاً .. عاقلاً رزيناً .. مشهوراً متعففاً .. أدخل السرور إلى قلوب الناس من خلال ( سوالفه ) وحكاياته .. عرفته من خلالها .. ورافقني بصوته فقط في كل مكان .. يؤنس وحدتي أحياناً .. ويزجي وقتي في أحيان كثيرة.

 

مات الرجل البسيط المشهور محمد غانم الشمري .. لكن حضوره في أذهان الناس لم يمت .. ولن يموت .. ولم أكن أعرف وأنتم لا تعرفون أنه حساباته البنكية خاوية .. وأنه مديون .. لأنه باختصار لم يتحدث عن ظروف معيشته ولا عن ديونه ولا عن حاجته .. ولم يتاجر بشهرته كما يفعل الآخرون .. بل كان يخفي همومه ويظهر بسمته .. ليدخل السرور في قلوب الناس .. لقد كان باختصار رجلاً عربياً حراً بسيطاً ( يسولف ) لربعه وأحبابه دون أن يطلب منهم مقابلاً أو يشرح لهم ظروفه لأن نفسه الحرة تأبى ذلك.. فانتشرت مقاطعه بين الناس.. وأصبحوا يتابعونه .. ولأنه هكذا أحبه الناس .. وهذا ما يفسر سيل الرسائل والتغريدات والفيديوهات التي يترحمون فيها عليه ويدعون له.

 

ما أزعجن.. وربما أزعجكم.. أن حملات جمع المال بدأت فور انتشار خبر وفاته.. مرة لأسرته.. ومرة كصدقة جارية عنه.. ومرة لبناء منازل ومدارس وحفر آبار باسمه في جزر الواق الواق.. ومرة لسداد دينه.. إلى آخر تلك الحملات التي لم أفسرها إلا بأنها استثمار واستغلال لموت هذا الرجل المشهور.. لتحقيق أهداف تبدأ بكسب السمعة والشهرة.. وتنتهي.. ربما بدعم جماعات متطرفة خارج الحدود.. ومن المؤكد وفي جميع الأحوال أن غالبية هذه الأموال ستمرُّ وتستقر في جيوب جامعيها.. إنه رقص (خيري) على جثة ميت.

‏وقد تساءلت على تويتر مخاطباً إحدى تلك الجهات التي أعلنت بعد ساعات من موته عن نيتها بناء 150 منزلاً وبناء مدرسة ومركز صحي وحفر بئر في النيجر .. وتسجيلها باسمه .. ودعت السعوديين على وجه الخصوص للتبرع:

هل سددتم ديونه؟!
هل تفقدتم حال أسرته واشتريتم لأطفاله وزوجته منزلاً جديداً؟!
أليس الأولى بناء هذه المنازل في عرعر وطريف والجوف وسكاكا؟!
لماذا إفريقيا تحديداً؟!
هذا استثمار لموت المشاهير لجمع أموال لا يعرف مصيرها.

 

والحقيقة أنه استثمار بشع لشهرة هذا الرجل .. في ملعب بعيد عن الأنظار .. وعن الرقابة والمحاسبة .. والأسوأ من هذا .. من وجهة نظري .. أنه حتى في حال تم بناء المشروع فعلاً .. فإن الفقراء والمتعففين الأقربين من محمد الشمري والذين يعرفونه ويعرفهم أولى من غيرهم .. وأن هذا العمل سيضاف إلى سيرة تلك الجهة الخيرية ويضاف لرصيد أعمالها .. ولكن بأموال المتبرعين.

لهذا ينبغي الحذر من إعطاء الأموال بحسن نية لجهات غير رسمية .. وإذا كنتم حزينين على الفقيد ومتعاطفين مع أسرته فتبرعوا لهم مباشرة وضعوا أموالكم في حساباتهم .. أو عبر منصة إحسان حال الإعلان عن مديونيته .. وقد قرأت قبل كتابة هذا المقال عن تبرع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بنصف مليون ريال .. وطلب مني أحد الأمراء الكرام الذي لا يريد أن أذكر اسمه بقوله (يا أخوي إذا صار أي تبرع لبناء بيت لعياله أو تسديد ديون من جهة موثوقة ومسجلة رسمياً خبرني) .. وهكذا نحن الشعب السعودي الكريم قادة ومواطنين نسارع إلى الخير .. ولكن المهم معرفة أين نضع أموالنا.

أخيراً .. وبالعودة للعنوان .. كنت أتمنى أن يكون أحد تفقد محمداً قبل أن يموت .. فأصلح حاله وأسعده في حياته .. ولكننا اعتدنا على جهل ظروف بعضنا (وتطنيش) سؤال أصحابنا عن أحوالهم في الحياة .. وبمجرد أن يموت أحدهم ( نفزع ) له كالجن من كل مكان .. أكثرنا بصدق ونية طيبة .. وبعضنا لمجرد الظهور ( والهياط ) .. وبعضنا مع الخيل يا شقرا .. ولكن للأسف .. كلنا أتينا بعد فوات الأوان.

 

صحيح أن مساعدة أسرة الميت عمل طيب وأجره كبير بإذن الله .. ولكن الجميع افتقد شيئاً كبيراً .. شيئاً كبيراً حقاً .. لأنه لن يرى البسمة ولا دموع الفرحة ولا ملامح الامتنان والشكر على وجه صاحبه أبداً .. فتفقدوا أصحابكم وأقاربكم وساعدوهم في الحياة قبل أن يحول بينكم الموت.

 

*كاتب سعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements