التحالف: تدمير طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات

الحوثي الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي.