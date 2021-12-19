التحالف: تدمير طائرتين حوثيتين مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي نشر قبل 12 دقيقة - 12:03 مساءً, 19 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1087770 المناطق _ وكالات أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي. وقال التحالف –بحسب قناة الإخبارية – إن الطائرات انطلقت من مطار صنعاء الدولي الذي أصبح مركزًا للهجمات العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط من مطار صنعاء الدولي.
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