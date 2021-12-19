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مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار

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مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار

مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار
https://almnatiq.net/?p=1087774
المناطق _ متابعات

يواصل مدني حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وبيَّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنَّه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-.

وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جدًا

صاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

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