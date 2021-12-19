مدني حفر الباطن يواصل إزالة مياه الأمطار نشر قبل 10 دقائق - 12:05 مساءً, 19 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1087774 المناطق _ متابعات يواصل مدني حفر الباطن الانتشار الميداني والمتابعة للحالة المطرية التي تشهدها المحافظة. وبيَّنت المديرية، عبر حسابها في تويتر، أنَّه لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة -ولله الحمد-. وشهدت حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية وعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، أمس، هطول أمطار غزيرة جدًا صاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
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