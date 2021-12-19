اللجنة الثقافية بالخرج تنظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

برعاية سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : مساعد بن عبدالله الماضي تنظم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الآدبي
بالرياض بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان (اللغة العربية والتواصل الحضاري
) وذلك مساء اليوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٥/١٥هـ عند الساعة ٨،٣٠ عبر برنامج zoom.
يشارك في الأمسية كلاً من :.
د.حمدان بن إبراهيم الحارثي .
رئيسة اللجنة الثقافية بالخرج ومدير الإشراف التربوي بالخرج _بورقة عمل بعنوان (لغة الإعجاز والتواصل )، الدكتورة :-رانية بنت محمد شريف العرضاوي و أستاذ فلسفة النقد الادبي والعربي جامعة الملك عبدالعزيز _بورقة عمل بعنوان (اللغة جسر التواصل الفلسفي بين الحضارات )
الدكتور:- أحمد بن عيسى الهلالي .
أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الطائف ثر الأدب الأندلسي في الآداب الأوربية _وتحمل ورقة العمل عنوان (اثر الأدب الأندلسي في الاداب الأوربية )
الدكتور:- عادل بن خميس الزاهراني .
أستاذ مشارك في النقد الحديث في جامعة الملك عبدالعزيز _مشاركة شعرية
الدكتورة:- سحر الدوسري .
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية كلية التربية جامعة الأمير سطام بالخرج بمشاركة شعرية الأستاذ : عبدالعزيز طياش المباركي
باحث في الأدب والنقد
تقدم الأمسية الشاعرة : منى بنت محمد السعيدي. عضو اللجنة الثقافية بالخرج ومشرفة تربويه بتعليم الخرج .
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