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اللجنة الثقافية بالخرج تنظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

اللجنة الثقافية بالخرج تنظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1087800
المناطق _ متابعات

برعاية سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ : مساعد بن عبدالله الماضي تنظم اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الآدبي

بالرياض بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان (اللغة العربية والتواصل الحضاري

) وذلك مساء اليوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٥/١٥هـ عند الساعة ٨،٣٠ عبر برنامج zoom.

 

يشارك في الأمسية كلاً من :.

د.حمدان بن إبراهيم الحارثي .

رئيسة اللجنة الثقافية بالخرج ومدير الإشراف التربوي بالخرج _بورقة عمل بعنوان (لغة الإعجاز والتواصل )، الدكتورة :-رانية بنت محمد شريف العرضاوي و أستاذ فلسفة النقد الادبي والعربي جامعة الملك عبدالعزيز _بورقة عمل بعنوان (اللغة جسر التواصل الفلسفي بين الحضارات )

الدكتور:- أحمد بن عيسى الهلالي .

أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الطائف ثر الأدب الأندلسي في الآداب الأوربية _وتحمل ورقة العمل عنوان (اثر الأدب الأندلسي في الاداب الأوربية )

الدكتور:- عادل بن خميس الزاهراني .

أستاذ مشارك في النقد الحديث في جامعة الملك عبدالعزيز _مشاركة شعرية

الدكتورة:- سحر الدوسري .

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية كلية التربية جامعة الأمير سطام بالخرج بمشاركة شعرية الأستاذ : عبدالعزيز طياش المباركي
باحث في الأدب والنقد

تقدم الأمسية الشاعرة : منى بنت محمد السعيدي. عضو اللجنة الثقافية بالخرج ومشرفة تربويه بتعليم الخرج .

 

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