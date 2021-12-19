«البلايلي يحسمها».. هل ينتقل إلى الأهلي المصري أو الاتحاد؟

المناطق _ وكالات

كشف يوسف البلايلي، نجم المنتخب الجزائري، عن وجهته المقبلة بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري بالتراضي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن نادي قطر فسخ تعاقده مع يوسف البلايلي بالتراضي، وأشارت عدة تقارير أنَّ اللاعب في طريقه إلى الانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية.

وتحدث البلايلي في تصريحات تليفزيونية لقنوات الكأس الرياضية عقب التتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العرب وقال: «إلى الآن لا أستطيع التحدث عن النادي الذي سأنضم إليه، ولكن بنسبة 100% سأنضم إلى فريق في أوروبا».

وأضاف الجزائري: «سعيد بالتتويج مع الجزائر ببطولة كأس العرب، البطولة كانت قوية والتنظيم من الجانب القطري كان رائعًا، وأهدي هذه البطولة للشعب الجزائري العظيم».

يذكر أن الجزائر توج ببطولة كأس العرب على حساب نظيره التونسي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء.

وكانت هناك أنباء تفيد بانتقاله للنادي الأهلي المصري أو نادي الاتحاد كبير جدة، إلا أن النجم الجزائري وضع حد لهذه التكهنات

حاسما أمرة بالانتقال لدوريات الأوربية، وخاصة بعد تداول أخبار تفاوض مونبيليه الفرنسي مع اللاعب.