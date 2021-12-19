وزير الشؤون الإسلامية يدشن مبادرة “الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة”.. غداً

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يدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ، مبادرة

“الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة” التي ينظمها معهد الأئمة والخطاء لمدة يومين، وتستهدف جميع منسوبي المساجد بمناطق

المملكة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتشمل المبادرة دورات تديبية، وورش عمل، وندوات وبرامج ولقاءات علمية، ومحاضرات توعوية، تتضمن التأصيل الشرعي للانتماء

الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، وأمانة تطوير الأداء، ومهارات إعداد

وإلقاء خطبة الجمعة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، وتعزيز الانتماء والمواطنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي

المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، ودور خطبة الجمعة في تعزيز

الانتماء والمواطنة.