أمانة العاصمة المقدسة تصنف مصانع الخرسانة الجاهزة

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صنّفت أمانة العاصمة المقدسة مصانع الخرسانة الجاهزة وخلطات الأسمنت من خلال دليل تأهيل مصانع الخرسانة الجاهزة

المعد، من قِبل إدارة مختبر المواد حسب اشتراطات والمعايير الفنية، وفق مؤشرات عالمية صادرة من الجمعية الوطنية الأمريكية

للخرسانة الجاهزة NRMCA، ووفق ببحث علمي معتمد من جامعة أم القرى في العدد الصادر من شهر محرم ١٤٤٠هجري.

وأوضحت إدارة مختبر المواد إلى تصنيف المصانع في العاصمة المقدسة إلى ثلاث فئات: فئة “أ” للمصانع ذات الأداء الممتاز، وفئة

“ب” للمصانع ذات الأداء الجيد، وفئة “ج” للمصانع ذات الأداء المقبول، حيث تم وضع التصنيف بناء على زيارات عشوائية من قبل

المختصين بإدارة مختبر المواد لقياس درجة المنتج داخل المصنع، وزيارات دورية لقياس مؤشر الجودة الذاتية ومؤشر تجهيزات

المصنع، مؤكداً على المصانع الالتزام بالحصول على علامة الجودة السعودية استنادًا على تعميم وكالة الشؤون الفنية بوزارة

الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتزويد إدارة مختبر المواد بجداول الإنتاج الشهرية لأخد العينات بغرض إعادة التصنيف الشهري.

وشدّدت الأمانة على مصانع الخرسانة الجاهزة، بأهمية معالجة وضعها النظامي والالتزام بالمعايير الفنية لإنتاج خرسانة ذات

ديمومة عالية، لإنشاء مباني ومشاريع مستدامة، مؤكدةً على المستفيدين على اختيار المصانع المصنفة والمعتمدة من قبل

الأمانة والمعلن عنها في الموقع الرسمي لها.