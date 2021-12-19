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محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

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محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك
https://almnatiq.net/?p=1087823
المناطق- أملج

استقبل محافظ املج نايف المريخي، اليوم بمكتبه بمقر المحافظة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك الأستاذ نواف بن مياح العنزي ومدير الشؤون الإسعافية بتبوك الأستاذ حسام بن عبد السلام الصالح ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة أملج الأستاذ عبدالمحسن بن ناجي الحمدي.

ونوه محافظ أملج بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من قبل القيادة الرشيدة، مشيداً بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، ولتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية.

وقدم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ومدير الشؤون الإسعافية بالمنطقة ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة شكرهم وتقديرهم للمحافظ على حفاوة الاستقبال.

 

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