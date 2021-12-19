أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري

أمانة منطقة عسير – المركز الإعلامي

رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، اجتماع رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير لاستعراض جهود البلديات

لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للربع الرابع، وما تم إنجازه للعام 2021م، و ذلك بمقر بلدية البرك .

وأكد الحميدي خلال الاجتماع سعي أمانة المنطقة و بلدياتها في رفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد من التشوهات

البصرية في المنطقة، وضرورة متابعة الأحياء ذات البلاغات الأعلى رصدًا وتكثيف جانب المعالجة والوقوف عليها لتسريع آلية العمل

فيها، والرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة المعالجات وفقاً للأدلة والمواصفات المعتمدة في معالجة عناصر التشوه

البصري، وسرعة مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري، من أجل إبراز صورة مميزة للمنطقة و مدنها .

واستعرض خلال اللقاء جهود البلديات بأعمال معالجة عناصر التشوه البصري و مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري ،

كما استعرضت البلديات نسبة البلاغات في الأحياء خلال الفترة الماضية والحالية كل بلدية على حدة.

وفي ختام الاجتماع ثمن الحميدي الجهود المبذولة من قبل الوكالات والبلديات والإدارات المعنية، مشدّدا على ضرورة الاستمرارية

بهذه الهمة والنشاط والتي بدورها حققت نتائج عالية في تحسين المشهد الحضري في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مع رفع

مستوى الوعي بخطر مظاهر التشوه، وإشراك المجتمع بآلية الرصد، وتفعيل الحملات التثقيفية.

و ناقش المشرف العام على المشهد الحضري في الأمانة المهندس خالد العمري اعمال المركز كما تم مناقشة ومراجعة أولويات

البلديات وخطتها في تنفيذ المشاريع ابضا تم استعراض تقارير الاشراف على المشاريع القائمة.

الى ذلك استعرض مدير مكتب تحقيق الرؤية بالأمانة المهندس ابراهيم ال مداوي جائزة التميز البلدي والتي تعطى وفق مؤشرات

الأداء الاستراتيجي والالتزام بمعايير المشهد الحضري واكد ال مداوي الى ان الجائزة تهدف الى رفع كفاءة الاداء وخلق روح

التنافس بين البلديات لرفع جودة الخدمات المقدمة و تحقيق المستهدفات المطلوبة في برامج الرؤية .

الجدير بالذكر فقد حازت كل من بلديات سراة عبيدة و محايل عسير و ظهران الجنوب على جائزة التميز البلدي عن فئات أو ب و ج.

كما حازت بلديات البشائر و رجال ألمع و الصبيخة على ذات الجائزة عن فئات د و ه.