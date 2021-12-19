احدث الأخبار

انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم
أبرز المواد
 أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير سلطنة عمان
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تصنف مصانع الخرسانة الجاهزة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يدشن مبادرة “الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة”.. غداً
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنجز عددًا من أعمال التنفيذ خلال الـ 120 يوماً الماضية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يرأس الاجتماع الثاني للمحافظين
أبرز المواد
 «البلايلي يحسمها».. هل ينتقل إلى الأهلي المصري أو الاتحاد؟
الرياضة
 اللجنة الثقافية بالخرج تنظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 بايدن يتلقى وصايا أمريكية بالتعامل عسكريًا مع إيران
أبرز المواد
 رئيس مشروع «وسط جدة» يكشف مراحل إنشائه وموعد انتهائه
أبرز المواد
انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم

انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم

أبرز المواد
أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري

أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري

أبرز المواد
سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير سلطنة عمان

سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير سلطنة عمان

أبرز المواد
محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

محافظ أملج يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك

أبرز المواد

أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري

أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري
https://almnatiq.net/?p=1087830
أمانة منطقة عسير – المركز الإعلامي

رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، اجتماع رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير لاستعراض جهود البلديات

لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للربع الرابع، وما تم إنجازه للعام 2021م، و ذلك بمقر بلدية البرك .

وأكد الحميدي خلال الاجتماع سعي أمانة المنطقة و بلدياتها في رفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد من التشوهات

البصرية في المنطقة، وضرورة متابعة الأحياء ذات البلاغات الأعلى رصدًا وتكثيف جانب المعالجة والوقوف عليها لتسريع آلية العمل

فيها، والرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة المعالجات وفقاً للأدلة والمواصفات المعتمدة في معالجة عناصر التشوه

البصري، وسرعة مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري، من أجل إبراز صورة مميزة للمنطقة و مدنها .

واستعرض خلال اللقاء جهود البلديات بأعمال معالجة عناصر التشوه البصري و مباشرة البلاغات في تحسين المشهد الحضري ،

كما استعرضت البلديات نسبة البلاغات في الأحياء خلال الفترة الماضية والحالية كل بلدية على حدة.

وفي ختام الاجتماع ثمن الحميدي الجهود المبذولة من قبل الوكالات والبلديات والإدارات المعنية، مشدّدا على ضرورة الاستمرارية

بهذه الهمة والنشاط والتي بدورها حققت نتائج عالية في تحسين المشهد الحضري في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مع رفع

مستوى الوعي بخطر مظاهر التشوه، وإشراك المجتمع بآلية الرصد، وتفعيل الحملات التثقيفية.

و ناقش المشرف العام على المشهد الحضري في الأمانة المهندس خالد العمري اعمال المركز كما تم مناقشة ومراجعة أولويات

البلديات وخطتها في تنفيذ المشاريع ابضا تم استعراض تقارير الاشراف على المشاريع القائمة.

الى ذلك استعرض مدير مكتب تحقيق الرؤية بالأمانة المهندس ابراهيم ال مداوي جائزة التميز البلدي والتي تعطى وفق مؤشرات

الأداء الاستراتيجي والالتزام بمعايير المشهد الحضري واكد ال مداوي الى ان الجائزة تهدف الى رفع كفاءة الاداء وخلق روح

التنافس بين البلديات لرفع جودة الخدمات المقدمة و تحقيق المستهدفات المطلوبة في برامج الرؤية .

 

الجدير بالذكر فقد حازت كل من بلديات سراة عبيدة و محايل عسير و ظهران الجنوب على جائزة التميز البلدي عن فئات أو ب و ج.

كما حازت بلديات البشائر و رجال ألمع و الصبيخة على ذات الجائزة عن فئات د و ه.

 

Advertisements
Advertisements

 

 

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل أعضاء المجلس البلدي لأمانة عسير وينوه بالتعاون بين المجالس البلدية
يوم ترفيهي وهدايا للأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بمشاركة أبناء الشهداء والأيتام بعسير

يوم ترفيهي وهدايا للأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بمشاركة أبناء الشهداء والأيتام بعسير
أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

أدبي أبها يدشن أحدث إصداراته بحضور باحثين ومثقفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements