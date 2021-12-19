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انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم

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انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم

انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم
https://almnatiq.net/?p=1087835
المناطق- تبوك

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك اليوم الحملة الوطنية النسائية للتبرع بالدم بمجمع بارك مول تبوك تحت شعار (أنت تقدرين )وذلك بمشاركة ادارة المختبرات وبنوك الدم ومستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والاطفال وتستمر لمدة خمسة ايام من 19-23 ديسمبر 2021م .

علماً ان الحملة تمتد الى جميع المستشفيات بالمحافظات وذلك من خلال التبرع داخل بنوك الدم بالمستشفيات ( تيماء – البدع -ضباء- الوجه – املج ) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ولمدة خمسة ايام وسوف تتواجد الحملة بمحافظة املج في املج سكوير – التميمي من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة التاسعة مساءً ، وتتواجد الحملة بمحافظة الوجة بمنتزه البحرية بالكورنيش من الساعة الخامسة عصراً الى الساعة العاشرة مساءاً .

وبينت صحة تبوك ان من فوائد التبرع بالدم زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية) وزيادة نشاط الدورة الدموية كذلك التبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين كما اثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمائهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

وأوضحت صحة تبوك أن الحملة الوطنية النسائية للتبرع بالدم ستشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، مشيرةً إلى أنه تهدف إلى تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع تماشيًا مع دورها الإنساني ونشر ثقافة التبرع بالدم بين النساء وفي مساعدة المرضى المحتاجين والمستشفيات المحتاجة إلى وحدات الدم المنقول الضرورية لدعم العمليات الجراحية والإسعافية.

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