سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ،

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز أبانات فواز المظيبري.

وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً يستعرض مشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من رئيس

مجلس إدارة الجمعية عن الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود القائمين على جمعية البر الخيرية بمركز أبانات، مؤكداً أهمية تلمس احتياجات الفئات المستهدفة

من الجمعية وتيسير الوصول إليهم بما يحقق الاستقرار والنماء الاجتماعي.