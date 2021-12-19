احدث الأخبار

سمو محافظ جدة المكلف يستقبل القنصل اليمني
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة
أبرز المواد
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 2,600 لغم في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير مكة ⁧‫المكرمة يطلع علي مكونات مشروع تطوير طريق الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل بالصياهد
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والدور الوقائي والتوعوي للشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات
أبرز المواد
 انطلاق حملة ( أنتِ تقدرين ) للتبرع بالدم
أبرز المواد
 أمين عسير يؤكد على الرفع من مستوى رضا المستفيدين من خلال جودة معالجات مظاهر التشوه البصري
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير سلطنة عمان
أبرز المواد
سمو محافظ جدة المكلف يستقبل القنصل اليمني

سمو محافظ جدة المكلف يستقبل القنصل اليمني

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة

أبرز المواد
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 2,600 لغم في اليمن خلال أسبوع

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 2,600 لغم في اليمن خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير مكة ⁧‫المكرمة يطلع علي مكونات مشروع تطوير طريق الأمير محمد بن سلمان

أمير مكة ⁧‫المكرمة يطلع علي مكونات مشروع تطوير طريق الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد

سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات

سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات
https://almnatiq.net/?p=1087839
المناطق _واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ،

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز أبانات فواز المظيبري.

وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً يستعرض مشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من رئيس

مجلس إدارة الجمعية عن الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين .

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود القائمين على جمعية البر الخيرية بمركز أبانات، مؤكداً أهمية تلمس احتياجات الفئات المستهدفة

من الجمعية وتيسير الوصول إليهم بما يحقق الاستقرار والنماء الاجتماعي.

 

Advertisements
Advertisements

 

 

 

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء

سمو أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء
فيديو| أمير القصيم يطلق جائزة “قدوة” لتحفيز صانعي المحتوى

فيديو| أمير القصيم يطلق جائزة “قدوة” لتحفيز صانعي المحتوى
سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

سمو أمير القصيم يطلق مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بمحافظة الرس

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements