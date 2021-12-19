أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والدور الوقائي والتوعوي للشؤون الصحية بالمنطقة

المناطق - تبوك

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقارير الوضع الصحي في المنطقة خلال

الفترة الماضية من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق

الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف

الجهود ، و التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ الجرعات التنشيطية للقاحات كورونا

للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع .

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله –

, للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً سموه بجهود وزارة الصحة بمتابعة

معالي وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في

المنطقة من دعم واهتمام من سموه .