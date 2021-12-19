انطلاق فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل بالصياهد

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انطلقت صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، تحت عنوان “اقتصاديات ودراسات الإبل”، والذي يُعقد على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل في نسخته السادسة، وذلك في فندق أنوفا بالرمحية.

وبدأ المؤتمر الذي ينظمه نادي الابل بالتعاون مع وزارة البيئة والزرعة والمياه والمنظمة الدولية للإبل، بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، ممثل المملكة في المنظمة الدولية للإبل، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، رحب فيها بالمشاركين بالمؤتمر من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا التراث العالمي.

وقال: “نلتقي اليوم بكم جميعاً على أرض المحبة والسلام أرض المملكة من خلال تظاهرة ثقافية هي الأكبر في العالم، الا وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السادسة، الذي يُحظى بدعم من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-“.

وأضاف قائلاً: “رغبة في تطوير قطاع الإبل وجميع المجالات المرتبطة به، جاءت الدعوة لعقد مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي للإبل، لإطلاق الدراسات العلمية اللازمة لتطوير قطاع الإبل، وإعطاء الفرصة للعلماء والباحثين للاجتماع بشكلٍ سنوي على أرض المملكة ومن خلال المهرجان لتقديم بحوثهم ودراساتهم المتعلقة بالإبل، وبالتركيز على محاور علمية تم اختيارها لتغطي الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي.

وأكّد أن جهود نادي الإبل لن تتوقف بعقد هذا المؤتمر، بل سيتم متابعة جميع الدراسات والبحوث المقدمة والعمل على الاستفادة منها، والتواصل مع كل العلماء والباحثين في العالم لإيجاد أفضل ما لديهم خدمة لقطاع الإبل.

وأعرب سموه عن شكره كل القائمين على الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر من نادي الإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظمة الدولية للإبل، متمنياً التوفيق للمتحدثين في عرض كل ما لديهم وأن تتم الاستفادة الكاملة من أبحاثهم.

بعد ذلك ألقى ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمؤتمر الدكتور إبراهيم قاسم، كلمة أكّد فيها أن وزارة البيئة والزراعة أولت اهتمام خاص في بحوث الإبل وما يخدم منتجاتها المختلفة.

وأكّد الدكتور القاسم، أن الإبل في المملكة لها اهتمام خاص وتُعد جزءًا من ثقافة هذا الوطن المعطاء، حيث يبلغ عدد الإبل في المملكة أكثر من مليون وثمان مائة ألف متن بالمملكة، مشيراً إلى المراكز البيطرية التي أنشاتها الوزارة لتحصين ومعالجة الثروة الحيوانية بالمملكة ومنها الإبل.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والزراعة والمياه تولي العناية بالثروة الحيوانية بالمملكة وخاصة ثروت الإبل، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في بحوث الإبل والخروج بتوصيات تخدم الإبل في كافة أنحاء العالم.

ثم القى صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل كلمة قال فيها: “نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وباسم أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ومنسوبيها، أُقدم لكم أطيب التحيات، وأرحب بكم أجمل ترحيب بأرض المملكة وفي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث نشهد جميعاً انطلاق مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل”.

وأكّد سمو ألامير سلطان بن سعود، أن المؤتمر يضم نخبة من الباحثين والعلماء المختصين في مجالات الإبل المختلفة من عدة دول حول العالم، لكي يُثري هؤلاء الخبراء المؤتمر بالعديد من الدراسات والبحوث والخبرات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي الهام سعياً لتطوير وتنمية جميع المجالات المرتبطة به، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن أمله بأن يكون هناك اجتماعات ولقاءات سنوية على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لتقديم كل ما هو حديث من دراسات وأبحاث في علوم الإبل.

وأعرب عن شكره للجهات المنظمة للمؤتمر في نادي الإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظمة الدولية للإبل وجميع القائمين على هذا المؤتمر، نظير ما قدموه من جهود خالصة لإنجاح هذا المؤتمر.

ثم قُدما فلماً وثائقياً عن الابل في المملكة وعن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وتراث الإبل العريق.

إثر ذلك قُدما فلماً عن المنظمة الدولية للإبل ومهمتها العالمية.