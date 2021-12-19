مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 2,600 لغم في اليمن خلال أسبوع

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، من انتزاع 2,620 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 1,035 لغماً مضاداً للدبابات، و 1,541 ذخيرة غير متفجرة، و 40 عبوة ناسفة.

فيما نُزع في محافظة عدن 461 لغماً مضاداً للدبابات و 271 ذخيرة غير متفجرة و 22 عبوة ناسفة، وفي محافظة الجوف تمكّن فريق “مسام” من نزع 20 لغماً مضاداً للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية اليتمة، و 58 ذخيرة غير متفجرة ولغما واحد مضادا للدبابات في مديرية خب الشعف، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استطاع الفريق من نزع 3 ذخائر غير متفجرة ولغماً واحداً مضاد للأفراد و عبوة ناسفة واحدة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جرى نزع 413 لغماً مضاداً للدبابات ولغمين مضادين للأفراد و 15 عبوة ناسفة و 5 ذخائر غير متفجرة، وفي محافظة لحج تم نزع ذخيرتين غير متفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد.

كما تمكّن فريق “مسام” من نزع 203 ذخائر غير متفجرة في محافظة مأرب، و 912 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.وفي محافظة تعز استطاع فريق “مسام” من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية الوازعة، و 6 ألغام مضادة للدبابات و 40 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخاء، و 91 لغماً مضاداً للدبابات و21 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية موزع، و40 لغماً مضاداً للدبابات و25 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر ديسمبر إلى 5.828 لغماً، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 296 ألفاً و181 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمساهمة لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.