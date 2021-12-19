579 ألف زائر لمهرجان مدل بيست ساوندستورم بالرياض

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كسر مهرجان مدل بيست الرياض “ساوندستورم 2021” خلال 3 أيام حاجز نصف مليون زائر، في رقم قياسي تفوق فيه على المهرجانات الغنائية المشابهة في كثير من دول العالم .

وبحسب الجهة المنظمة، فإن عدد زوار مهرجان مدل بيست الرياض الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط ناهز 579 ألف زائر منذ انطلاقته الخميس وحتى أمس السبت.

وتفاعل الجمهور مطولا مع الوصلات الغنائية التي قدمها كل من الفنان اللبناني وائل كفوري والنجم المصري تامر حسني، فيما كان الحضور على موعد مع أفضل عروض الموسيقى الإلكترونية التي قدمها عمالقة فن اومإميو بروذر، ومورتين، ديفيد غيتا، وأفروجاي،لDودإركو دليكس، وآخرين.

ولليوم الرابع والأخير، سيواصل مهرجان “مدل بيست” فتح أبوابه للجمهور لحضور الحفلات والوصلات الغنائية والعروض الترفيهية الفخمة المقامة في الهواء الطلق، اليوم الأحد؛ اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا، حيث تمتد العروض الفنية طيلة 12 ساعة .

وكان مهرجان “مدل بيست” الرياض قد استضاف في يومه الثالث كلا من النجمين وائل كفوري وتامر حسني، كما سبق أن استضاف الفنانة السورية أصالة والفنانة اللبنانية ميريام فارس في ثاني أيامه، في وقت شهد أول أيام المهرجان مشاركات مميزة للفنانة أليسا، والفنان راشد الماجد، والفنان ماجد المهندس، والفنان محمد حماقي.

يشار إلى أن مهرجان مدل بيست يستقبل زواره من داخل وخارج المملكة، بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات الطعام (فود ترك) ومطاعم متميزة، لتشكل للزائر تجربة استثنائية في الاستمتاع بأجواء من الفعاليات الترفيهية والفنية .