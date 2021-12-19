احدث الأخبار

فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل
أبرز المواد
 تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل
أبرز المواد
 لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه
أبرز المواد
 وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير
أبرز المواد
 الصحة: أوميكرون أسرع انتشارا وجعلنا في حالة “قلق” (فيديو)
أبرز المواد
 ديوان المظالم يوقع مذكرة تعاون مع جامعة جدة
أبرز المواد
 “سار” تطلق خدمة نقل موظفي أرامكو السعودية لمدة 3 أعوام
أبرز المواد
 جامعة حائل تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ‏
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تحقق جائزة التميّز الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021م
أبرز المواد
 579 ألف زائر لمهرجان مدل بيست ساوندستورم بالرياض
أبرز المواد
 «وقاية» تتحدث عن أول حالة مصابة بـ أوميكرون في المملكة وتوجه نصائح
أبرز المواد
 ضبط (1792) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل

فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل

أبرز المواد
تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل

تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل

أبرز المواد
لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه

لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه

أبرز المواد
وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

أبرز المواد

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحقق جائزة التميّز الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021م

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحقق جائزة التميّز الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021م
https://almnatiq.net/?p=1087904
المناطق_واس

حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية”، وذلك على إثر النجاح الذي حققته حملة “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي، وما تقدمه سنويًا في الشهر الكريم لحث الأفراد على إخراج الزكاة عن طريق تطبيق وبوابة زكاتي بشكل سلس وميسّر لتصل إلى مستحقيها.

 

وأوضحت الهيئة أن الحملة تتمثل في تقديم حلول سهلة وسريعة للأفراد بشكل رئيس، وتركز على جذب انتباه الناس لمفهـوم سهولة حساب وإخراج الزكاة عن طريق التطبيق بشكل موثوق وآمن.

 

يذكر أن التتويج بالجائزة جاء ضمن مراسم الاحتفالية الكبرى في حفل جوائز فخر العرب الدولية في دبي، ولتكريم الشخصيات التي شكّلت منعطفاً في مسيرة الحياة، والمبادرات المجتمعية في المجالات والبرامج التي تحاكي قضايا وحاجات المجتمع.

روابط ذات صلة

“زاتكا” تذكر بأهم إجراءات استيراد السيارات وكيفية احتساب الرسوم الجمركية

“زاتكا” تذكر بأهم إجراءات استيراد السيارات وكيفية احتساب الرسوم الجمركية
“الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر

«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements