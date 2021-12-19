“الزكاة والضريبة والجمارك” تحقق جائزة التميّز الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021م

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حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية”، وذلك على إثر النجاح الذي حققته حملة “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي، وما تقدمه سنويًا في الشهر الكريم لحث الأفراد على إخراج الزكاة عن طريق تطبيق وبوابة زكاتي بشكل سلس وميسّر لتصل إلى مستحقيها.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تتمثل في تقديم حلول سهلة وسريعة للأفراد بشكل رئيس، وتركز على جذب انتباه الناس لمفهـوم سهولة حساب وإخراج الزكاة عن طريق التطبيق بشكل موثوق وآمن.

يذكر أن التتويج بالجائزة جاء ضمن مراسم الاحتفالية الكبرى في حفل جوائز فخر العرب الدولية في دبي، ولتكريم الشخصيات التي شكّلت منعطفاً في مسيرة الحياة، والمبادرات المجتمعية في المجالات والبرامج التي تحاكي قضايا وحاجات المجتمع.