جامعة حائل تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ‏

احتفت جامعة حائل ممثله بكلية الآداب والفنون باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري” الذي يصادف الـ18 من ديسمبر كل عام.
واشتملت الفعاليات على عددٍ من المحاضرات التوعوية والندوات التعريفية، الهادفة إلى نشر ثقافة التحدث باللغة العربية وإبراز هويتها ودور اللغة العربية وعلمائها في تطور المعارف، وقيمتها العالية في تاريخ الحضارة البشرية.
كما أقامت الجامعة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، برامج وفعاليات اليوم العالمي للغة العربية 2021م، وذلك لمدة يومين بمجمع جراند مول، شملت معرضاً فنياً لأنواع الخطوط العربية وتطورها على مر العصور، ومسابقات كتابية في فن الخط ، إضافة إلى التعليم بالترفيه للأطفال بمهارات اللغة العربية وعمل تكوينات خطية باستخدام بعض الخامات الفنية.
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