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جامعة حائل تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ‏

جامعة حائل تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ‏
https://almnatiq.net/?p=1087909
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احتفت جامعة حائل ‏ممثله بكلية الآداب والفنون ‏باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل ‏الحضاري” الذي يصادف الـ18 من ديسمبر كل عام.‏

 

واشتملت الفعاليات على عددٍ من المحاضرات التوعوية والندوات ‏التعريفية، الهادفة إلى نشر ثقافة التحدث باللغة العربية وإبراز هويتها ‏ودور اللغة العربية وعلمائها في تطور المعارف، وقيمتها العالية في تاريخ ‏الحضارة البشرية.‏

 

كما أقامت الجامعة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ‏أمس، برامج وفعاليات اليوم العالمي للغة العربية 2021م، وذلك لمدة يومين بمجمع ‏جراند مول، شملت معرضاً فنياً لأنواع الخطوط ‏العربية وتطورها على مر العصور، ومسابقات كتابية في فن ‏الخط ، إضافة إلى التعليم بالترفيه للأطفال بمهارات اللغة العربية ‏وعمل تكوينات خطية باستخدام بعض الخامات الفنية. ‏

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