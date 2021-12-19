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ديوان المظالم يوقع مذكرة تعاون مع جامعة جدة

ديوان المظالم يوقع مذكرة تعاون مع جامعة جدة
https://almnatiq.net/?p=1087918
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وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم، مذكرة تعاون مشترك بين ديوان المظالم وجامعة جدة، مثلها في التوقيع معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.

 

وأشاد الدكتور اليوسف بأهمية هذا التعاون، مؤكدًا سعي ديوان المظالم إلى تدعيم خبراته وخياراته للتطوير بمثل هذه المذكرات التعاونية، مبينًا أن جامعة جدة تعد من الصروح العلمية المميزة في المملكة.

 

يذكر أن المذكرة تضمنت استفادة الطرفين من الإمكانات والكوادر العلمية لكل منهما، وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات البحثية والمدونات، والاستفادة من برامج الجامعة التعليمية والتدريبية في تطوير كوادر ديوان المظالم، وتدريب طلاب الجامعة في اختصاصات القانون والقضاء الإداري في ديوان المظالم، إضافة إلى تبادل القدرات والتنسيق والعمل الموحد في مجال النشر العلمي والطباعة والترجمة والمراجعة اللغوية.

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