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وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

أبرز المواد

وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير
https://almnatiq.net/?p=1087922
المناطق_واس

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني في منطقة عسير، مع شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات القابضة، بقيمة تتجاوز 17 مليون ريال لمدة 15 عامًا.

 

ويقع متنزه دلغان الوطني الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على بعد حوالي 27 كيلو متراً جنوب غرب مدينة أبها على مساحة تقارب أربعة ملايين متر مربع من الأراضي المنبسطة، ويضم وادي دلغان المشهور بمياهه الرقراقة وتحيط به أشجار السنط والأكاسيا، ويستقطب أعداداً كبيرة من المرتادين، ويستهدف الحفاظ على الغطاء النباتي للمتنزه وتنميته، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتاديه.

 

ويعد طرح المتنزهات الوطنية للاستثمار عاملًا مهمًا في تنميتها المستدامة وتطويرها وتحسين خدماتها، إضافة إلى حماية وتنمية الغطاء النباتي، حيث تعد المتنزهات الوطنية عاملًا رئيسًا في مبادرة السعودية الخضراء وتحقيق مستهدفاتها.

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