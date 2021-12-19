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الصحة: أوميكرون أسرع انتشارا وجعلنا في حالة “قلق” (فيديو)

الصحة: أوميكرون أسرع انتشارا وجعلنا في حالة “قلق” (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1087923
المناطق ـ متابعات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن متحور “أوميكرون” أكثر وأسرع انتشارا، وهو ما  يجعلنا في حالة “قلق”.

 

ودعا متحدث الصحة المواطنين، اليوم الأحد، إلى سرعة أخذ اللقاحات، لتمنحهم الحصانة الكافية لمواجهة الفيروس، الذي أصبح منتشرا في أوروبا بشكل عام، ويتم رصد حالات جديدة منه بشكل يومي في دول العالم العربي.

 

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة للحماية من فيروس كورونا، وأبرزها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، وتعقيم الأسطح، والتباعد الاجتماعي.

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