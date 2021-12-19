لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه

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واصل المنتخب السعودي للكاراتيه، حصد الميداليات في ثاني أيام مشاركته في البطولة الآسيوية الـ (19) للناشئين والشباب والـ (17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان، بتحقيق ٤ ميداليات ليصبح المجموع حتى الآن 10 ميداليات.

وتمكن لاعب المنتخب لدرجة الشباب سلطان القحطاني من الحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات القتال تحت وزن 55 كيلوجرامًا ، فيما حقق اللاعب عبدالرحمن هجرسي الميدالية البرونزية في منافسات القتال تحت وزن 76 كيلوجرامًا، كما حقق اللاعب عمر البخيت الميدالية البرونزية لمنافسات القتال فوق وزن 76 كيلوجرامًا، وتمكن اللاعب علي مقري من الحصول على الميدالية البرونزية لمنافسات القتال تحت وزن 61 كيلوجرامًا.