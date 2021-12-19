احدث الأخبار

فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل
أبرز المواد
 تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل
أبرز المواد
 لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه
أبرز المواد
 وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير
أبرز المواد
 الصحة: أوميكرون أسرع انتشارا وجعلنا في حالة “قلق” (فيديو)
أبرز المواد
 ديوان المظالم يوقع مذكرة تعاون مع جامعة جدة
أبرز المواد
 “سار” تطلق خدمة نقل موظفي أرامكو السعودية لمدة 3 أعوام
أبرز المواد
 جامعة حائل تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ‏
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تحقق جائزة التميّز الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021م
أبرز المواد
 579 ألف زائر لمهرجان مدل بيست ساوندستورم بالرياض
أبرز المواد
 «وقاية» تتحدث عن أول حالة مصابة بـ أوميكرون في المملكة وتوجه نصائح
أبرز المواد
 ضبط (1792) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل

فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل

أبرز المواد
تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل

تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل

أبرز المواد
لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه

لاعب الأخضر سلطان القحطاني يحقق ذهبية آسيا للكاراتيه

أبرز المواد
وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

وزيرالبيئة يشهد توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني بعسير

أبرز المواد

تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل

تدشين أول مصنع لإنتاج طبليات الكرتون المضلع على مستوى الشرق الأوسط بالجبيل
https://almnatiq.net/?p=1087932
المناطق_واس

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، اليوم، مصنعًا متخصصًا في إنتاج طبليات الكرتون المضلع، وذلك بمنطقة الخدمات المساندة بمدينة الجبيل الصناعية.

 

ويُعد المصنع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج وتصميم طبليات الكرتون المضلع الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل لإنتاج الطبليات الكرتونية الصديقة للبيئة التي يُمكن إعادة تدويرها بتكلفة منخفضة مقارنة بطبليات المصنعة من المواد الأخرى، واستخدامها آمن جدًا حيث لا يستخدم في تصنيعها أي مواد حادة.

 

وسيعمل المصنع على إنتاج مليوني طبليه في السنة، ويغطي جزءًا من احتياج مدينة الجبيل الصناعية والمدن المجاورة لها، وهناك خطة للتوسع للمدن الأخرى لتغطية احتياج السوق السعودي ومنطقة الخليج.

 

ويأتي تدشين هذا المصنع دعمًا للاستثمارات التي تتماشى مع مبادرة “السعودية الخضراء” كون المصنع يعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطبليات الخشبية والبلاستيكية وتقليل التكلفة على المصانع والشركات اللوجستية مما يجعلها أكثر تنافسية مع الشركات العالمية المنافسة.

روابط ذات صلة

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

وفد أمانة الشرقية وحفر الباطن يتعرف على استثمارات ملكية الجبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements