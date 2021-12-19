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فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل

فيديو| مدير مشروع وسط جدة يحدد موقعه بالتفصيل
https://almnatiq.net/?p=1087933
المناطق ـ متابعات

قال أحمد السليم، مدير مشروع وسط جدة، إن الأرض المحددة لإقامة المشروع الذي سيغير المدينة، وينقلها نقلة نوعية، تبدأ من نهاية التحلية، وحتى قصر السلام جنوبا.

 

وأضاف في تصريحات نقلتها الإخبارية، أن مستشفى القوات المسلحة الواقع بالقرب من المشروع لن تتم إزالته، لافتًا إلى أن الملعب الخاص بالقوات المسلحة، سيتم إزالته، فيما سيجرى بناء ملعب آخر جديد في نطاق المشروع.

 

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ الجمعة، المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة” (“نيو جدة داون تاون” سابقاً)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويستهدف مشروع “وسط جدة” تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي “دار أوبرا، متحف، أستاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية”، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة “سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية” بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.

 

كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

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