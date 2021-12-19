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منتخب قوى الأمن الداخلي يحرز ست ميداليات في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه بالجزائر

منتخب قوى الأمن الداخلي يحرز ست ميداليات في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه بالجزائر
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المناطق_واس

حصد منتخب قوى الأمن الداخلي ست ميداليات خلال مشاركته في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه التي اختُتِمت بالجزائر، حيث حصل لاعبو المنتخب على الميدالية الذهبية في وزن 75 رجلاً، والميداليات الفضية في وزنَي 67 رجلاً و84، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية في وزن 60 رجلاً، وفي كاتا فرق رجال وقتال فرق رجال.

 

وعبر رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد ركن مبارك الدوسري عن سعادته بهذه النتائج الطيبة التي تحقق الرياضة السعودية عن طريق الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

 

وقال: “هذه النتائج هي ثمرة الدعم اللا محدود الذي يلقاه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله، ومتابعة مستمرة من معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام لكافة مناشط الاتحاد”.

 

وأضاف العقيد الدوسري: “إن تحقيق الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي لهذه النتائج النوعية يعد إضافة لما تحقق من إنجازات ونتائج مميزة للرياضة الأمنية، ونحن بإذن الله نعمل سوياً مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطائه؛ لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في المشاركات المقبلة في مختلف المحافل، ونحن فخورين بما حققناه، ونتطلع إلى الاستمرارية”.

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