سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة العربية السعودية بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم الاقتصاد الأفغاني لضمان عدم انهياره والمساعدة في استقراره وتنميته، بالإضافة إلى دعم كل ما يسهم في تنمية الشعب الأفغاني الشقيق، من خلال منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.