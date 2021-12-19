احدث الأخبار

هيئة حقوق الإنسان تستعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 النجم السعودي نواف التمياط يطمس علم إسرائيل خلال مباراة الفيفا الاستعراضية
أبرز المواد
 ٢٦ رامياً في انطلاق بطولة المملكة لرماية الأطباق في الرياض
أبرز المواد
 درجة الحرارة تصل لـ صفر.. طقس غير مستقر وأمطار على هذه المناطق حتى الخميس
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يعزي آل عبدان
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة / رنية / بيشة
أبرز المواد
 منتخب قوى الأمن الداخلي يحرز ست ميداليات في بطولة الشرطة العربية للكاراتيه بالجزائر
أبرز المواد
 منح الخطّاط السوري عثمان طه الجنسية السعودية
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
هيئة حقوق الإنسان تستعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هيئة حقوق الإنسان تستعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد
سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين

سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين

أبرز المواد
بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون

بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون

أبرز المواد
النجم السعودي نواف التمياط يطمس علم إسرائيل خلال مباراة الفيفا الاستعراضية

النجم السعودي نواف التمياط يطمس علم إسرائيل خلال مباراة الفيفا الاستعراضية

أبرز المواد

سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

سمو وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية
https://almnatiq.net/?p=1087976
المناطق_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

 

وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت لهُ المملكة العربية السعودية بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم الاقتصاد الأفغاني لضمان عدم انهياره والمساعدة في استقراره وتنميته، بالإضافة إلى دعم كل ما يسهم في تنمية الشعب الأفغاني الشقيق، من خلال منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

روابط ذات صلة

وزراء خارجية دول مجلس التعاون: نتطلع لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة

وزراء خارجية دول مجلس التعاون: نتطلع لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الدولة للشؤون المالية والمحافظ المناوب للبنك عن الإمارات

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الدولة للشؤون المالية والمحافظ المناوب للبنك عن الإمارات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي فرص تعزيز الاستثمارات (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements