النجم السعودي نواف التمياط يطمس علم إسرائيل خلال مباراة الفيفا الاستعراضية

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ظهر نجم كرة القدم السعودي السابق نواف التمياط، بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي “مطموسا” خلال مشاركته في مباراة استعراضية بقطر.

وأقيمت مباراة استعراضية الجمعة بين فريقي “أساطير العرب” و”أساطير العالم” على استاد الثمامة قبل نهائي كأس العرب.

وشوهد التمياط الذي لعب مع “أساطير العرب” بعلم إسرائيلي “مطموس” على قميصه، حسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وحملت القمصان الخاصة بالمباراة الودية أعلام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي كرة القدم “فيفا” وعددها 211 دولة، بما في ذلك إسرائيل.

ولم يصدر تعليق فوري من اللاعب السعودي أو “فيفا” حول الواقعة.