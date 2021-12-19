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بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون

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بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون

بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1087993
المناطق ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بمتحور أوميكرون، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وكانت المملكة المتحدة، قد أعلنت أمس السبت عن تسجيل 10 آلاف و59 حالة إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا المستجد.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في بريطانيا أن البلاد سجلت، أكثر من 90 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة، فيما سجلت 125 وفاة.

وتعد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هما الأكثر تضررًا حتى الآن من المتحور أوميكرون، إذ يتم تحديث بروتكولات مواجهة الفيروس بشكل مستمر، في محاولة لكبح جماحه.

جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل غير مسبوق، ودعت دول العالم إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وعدم التهاون.

 

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن متحور أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا خلال نوفمبر الماضي، يستمر في الانتشار وهو مدعاة للقلق.

 

 

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