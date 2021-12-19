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سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين

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سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين

سمو أمير القصيم يفتتح معرض عمارة الحرمين الشريفين
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المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، معرض “عمارة الحرمين الشريفين”، الذي ينظمه مجلس شباب القصيم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمارة منطقة القصيم، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

 

وتجول سموه على المعرض الذي يحتوي على صور نادرة تستعرض الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وكسوة الكعبة وطريقة حياكته، وبعض من المقتنيات القديمة والتاريخية للحرمين الشريفين وللكعبة المشرفة ومنبر المسجد الحرام، وأدوات سقيا زمزم، التي يعود تاريخ بعضها إلى 1240هـ، وأجزاء من بئر زمزم ومجسم طولي وأدوات السقاية، إضافة إلى جناح مكة المكرمة وجناح المدينة المنورة.

 

ونوَّه سمو أمير القصيم بما يضمه المعرض الذي يبرز ما تقدمه هذه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من جهود لخدمة الحرمين الشريفين, مؤكدًا أنه من أفضل المعارض للمعرفة ويعكس الجهود التي تبذلها وتقوم بها الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين, مشيرًا إلى أن هذه البلاد لها الشرف العظيم في خدمة الحرمين الشريفين بمنهجها الذي سارت عليه، ومنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -.

 

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش، وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة للحرمين الشريفين.

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