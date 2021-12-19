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3 تعليمات من الدفاع المدني لتجنب كوارث السخان

3 تعليمات من الدفاع المدني لتجنب كوارث السخان
https://almnatiq.net/?p=1088033
المناطق ـ متابعات

كشف الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، عن أبرز 3 طرق للحماية من كوارث السخان، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى التسبب في الوفاة.

 

وبحسب إنفوجرافيك، نشره حساب الدفاع المدني السعودي على توتير، فيجب ضبط السخان على درجة أقل من 70 درجة مئوية.

 

وشدد الدفاع المدني على أهمية الصيانة الدورية لصمام الأمان، والتأكد من وصول المياه للسخان، وفصل الكهرباء عند انقطاعها.

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