مركز تنمية الغطاء النباتي يبدأ إصدار تصاريح الأنشطة بالمتنزهات الوطنية

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن بدء إصدار تصاريح الأنشطة في المتنزهات الوطنية من إدارات المتنزهات بالمناطق بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتشمل التصاريح أنواعًا مختلفة من الأنشطة، كالمشي (الهايكنج)، وسباقات (الجري، والدراجات الهوائية، والتحمل بالخيول)، وقافلة الجمال، وأنشطة الألعاب الرياضية، إضافة إلى الحملات التوعوية، وغيرها.

ويمنح المركز التصاريح لمنظمي الأنشطة بشرط الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ونظام البيئة ولوائحه التنفيذية، كما يتعهد حامل التصريح بتجنب المخالفات الفردية والبيئية التي تُوقِع صاحب النشاط تحت طائلة العقوبات والغرامات حال مخالفته.

ويحدد المركز مجموعة من الاشتراطات والضوابط العامة المتعلقة بإصدار التصاريح للأنشطة المقامة داخل المتنزهات الوطنية، مثل تحديد موقع النشاط تحت إشراف إدارات المتنزهات الوطنية، ومنع البيع أو التأجير خلال إقامة الأنشطة أو استغلالها لغير الغرض المحددة له، على أن تتراوح مدة إقامة النشاط بين يوم وأسبوع بحد أقصى.

كما يشترط المركز المحافظة على الغطاء النباتي وحمايته واستدامته، وتجنب الممارسات السلبية الضارة به مثل الرعي والاحتطاب والصيد وغيرها، فضلًا عن التحلي بالسلوكيات الحضارية أثناء إقامة النشاط، وتوفير أدوات الأمن والسلامة، والالتزام بالمحافظة على نظام المتنزه أو الموقع المقام فيه النشاط من ناحية الوقت المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وتأهيلها وتحقيق استدامتها في أنحاء المملكة، فضلًا عن مكافحة التصحر بزيادة الرقعة الخضراء، إضافة إلى دوره في التوعية بأهمية الغطاء النباتي، والحد من الممارسات السلبية تجاهه، وذلك لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.