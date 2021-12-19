احدث الأخبار

“الصحة” تُطلق حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”
أبرز المواد
 مركز فجر التأهيلي يقدم برامج للنزلاء ممن دخلوا السجن للمرة الأولى
أبرز المواد
 “اعتدال”: 4 تنظيمات إرهابية تكثف نشاطها الممنهج عبر 1958 حسابًا بمنصة تواصل اجتماعي
أبرز المواد
 وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على مقيم لإيوائه (6) مخالفين لنظام أمن الحدود داخل أحد المنازل
أبرز المواد
 فرض غرامة مالية على رئيس نادي الهلال
أبرز المواد
 المجلس الصحي يناقش دراسة جدوى تطبيقات العلاج المناعي بالمملكة في اجتماعه الـ 96
أبرز المواد
 مركز تنمية الغطاء النباتي يبدأ إصدار تصاريح الأنشطة بالمتنزهات الوطنية
أبرز المواد
 3 تعليمات من الدفاع المدني لتجنب كوارث السخان
أبرز المواد
 شركة سال السعودية تدشن توسعة محطتها الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف في مصانع الإنارة
أبرز المواد
“الصحة” تُطلق حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”

“الصحة” تُطلق حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”

أبرز المواد
مركز فجر التأهيلي يقدم برامج للنزلاء ممن دخلوا السجن للمرة الأولى

مركز فجر التأهيلي يقدم برامج للنزلاء ممن دخلوا السجن للمرة الأولى

أبرز المواد
“اعتدال”: 4 تنظيمات إرهابية تكثف نشاطها الممنهج عبر 1958 حسابًا بمنصة تواصل اجتماعي

“اعتدال”: 4 تنظيمات إرهابية تكثف نشاطها الممنهج عبر 1958 حسابًا بمنصة تواصل اجتماعي

أبرز المواد
وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي

وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي

أبرز المواد

شرطة عسير: القبض على مقيم لإيوائه (6) مخالفين لنظام أمن الحدود داخل أحد المنازل

شرطة عسير: القبض على مقيم لإيوائه (6) مخالفين لنظام أمن الحدود داخل أحد المنازل
https://almnatiq.net/?p=1088048

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط، من القبض على مقيم يمني، لإيوائه (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، داخل أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم: تحيل مقيمًا آوى 3 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بالمنطقة

شرطة القصيم: تحيل مقيمًا آوى 3 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بالمنطقة
القبض علي مقيمين اعتديا بالضرب على آخر بمحافظة سراة عبيدة

القبض علي مقيمين اعتديا بالضرب على آخر بمحافظة سراة عبيدة
القبض على مقيم إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

القبض على مقيم إثر نقله (4) مخالفين لنظام أمن الحدود عبر مركبة خاصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements