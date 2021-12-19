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البنك المركزي السعودي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة

البنك المركزي السعودي يطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة
https://almnatiq.net/?p=1088051
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أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق النسخة الأولى من “منصة البيانات المفتوحة”، والتي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.

 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

 

وتتيح منصة البيانات المفتوحة عدداً من المزايا؛ منها: استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في صفحة واحدة، كما تمكّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة مثل( Excel وCSV)، وتحديد المدة الزمنية، ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحميلها. إلى جانب ذلك، توفّر المنصة أيضاً سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى خاصية البحث السريع.

 

وأوضح البنك المركزي أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة، حيث ستُضاف واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface ، كما ستُتاح خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).

ويمكن زيارة منصة البيانات المفتوحة عبر الرابط:  https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/database.aspx .

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