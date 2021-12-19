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وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي

وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي

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وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي

وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي
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رأس معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة، بمقر الهيئة بالرياض اليوم، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى.

 

وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع، تطوير سجل التوثيق الإسعافي الإلكتروني، كما اطلعوا على ملخص لتقييم الخدمات الإسعافية ومدى التطور الحادث فيها، وتقييم رضى المستفيدين، والتقرير الدوري للمؤشرات الإستراتيجية.

 

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور نوفل الجريان، واللواء الدكتور حمود الفرج، والدكتور عبدالله الوهيبي، والدكتور هشام العمران، والدكتور عقيل الغامدي، والدكتور محمد العبدالعالي، وناصر السبيعي، والدكتور صالح التميمي.

 

من جانب آخر، زار أعضاء مجلس الإدارة المركز الوطني الإسعافي للقيادة والتحكم، وشهدت الزيارة تكريم إحدى الفرق الإسعافية المميزة، التي نفذت أول تخطيط ميداني، حصل على أثره تفعيل مركز القسطرة القلبية، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإسعافية والعلاجية، تقديرًا من المجلس لجهود الفرقة وتفاني أفرادها.

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