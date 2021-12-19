مركز فجر التأهيلي يقدم برامج للنزلاء ممن دخلوا السجن للمرة الأولى

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ضمن تنفيذ المديرية العامة للسجون خطتها الإستراتيجية في إنشاء مراكز وبرامج تأهيلية متنوعة للنزلاء ، لتكون نموذجًا للمؤسسات العقابية المتخصصة.

يقوم ” مركز فجر التأهيلي ” بإعداد برامج للنزلاء من أصحـاب القضايا البسيطة والسابقة الأولى، ويهدف إلى تجنيب المستفيد صدمة السجن والآثار النفسية والأسرية والاجتماعية التي تلحق به أو التقليل من آثارها، والبقاء على تواصل بالمحيط الخارجي ، وتقديم الدعم والإرشاد النفسي ، حتى يتجاوز هذه المرحلة .

ويسعى المركز لتقديم أنواع الرعاية للنزلاء أصحاب السابقة الأولى وتأهيلهم وفق منهجية علمية متقدم، وتتمثل رؤيته في توفير بيئة نموذجية لتقديم خدمات تأهيلية تخصصية نوعية لمن دخلوا السجن للمرة الأولى .

ويعمل المركز على توفير الاهتمام والرعاية الخاصة للنزلاء الذين يدخلون السجن للمرة الأولى بهدف الارتقاء بجودة حياة المستفيد من خلال تحصينه ورعايته اجتماعياً ونفسياً وصحياً ومعرفياً ، وصولاً إلى تحقيق الأمن المجتمعي الوقائي والإيجابي .