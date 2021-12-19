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التعادل يخيم علي مباراة توتنهام وليفربول

التعادل يخيم علي مباراة توتنهام وليفربول
https://almnatiq.net/?p=1088103
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بعد أسبوع من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا رفع توتنهام هوتسبير وليفربول الروح المعنوية بتعادل مثير (2-2) في مواجهة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وأهدى خطأ الحارس أليسون بيكر التعادل لتوتنهام عبر سون هيونج-مين في الدقيقة 74 بعدما رد فريق المدرب يورجن كلوب على تقدم صاحب الأرض بواسطة هاري كين عن طريق ديوجو جوتا وآندي روبرتسون.

وأنهى ليفربول، الذي فشل في تحقيق الفوز لأول مرة في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبرتسون بعد تدخل عنيف.

ولم يلعب توتنهام منذ أسبوعين وتم تأجيل مباراتين له في الدوري بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوفه لكنه قدم أداء رائعا وأهدر العديد من الفرص.

وفي النهاية كان التعادل عادلا في مباراة رفعت الروح المعنوية في ظل سحابة القلق التي تفرضها الجائحة.

ويدخل ليفربول فترة عيد الميلاد وهو يتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي انتصر (4-0) على نيوكاسل يونايتد في وقت سابق الأحد. ويحتل توتنهام المركز السابع وله 26 نقطة من 15 مباراة.

واعترض الفريقان على العديد من قرارات حكم المباراة ونال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنذاراً بسبب اعتراضه على الحكم.

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