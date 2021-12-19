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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد (20) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الطائف

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد (20) برنامجاً أكاديمياً لجامعة الطائف
https://almnatiq.net/?p=1088106
المناطق_واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم ، اتفاقية لاعتماد (20) برنامجًا أكاديمياً لجامعة الطائف، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري، في مقر الجامعة بمحافظة الطائف.

وشملت الاتفاقية اعتماد (4) تخصصات في مرحلة الماجستير،  هي ( الأمن السيبراني، المناهج وطرق تدريس العلوم، القيادة التربوية، التربية الخاصة تخصص إعاقة فكرية)، و (16) تخصصاً في مرحلة البكالوريوس هي ( التمريض العام، العلاج الطبيعي، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، التصميم الداخلي، اللغة العربية، التاريخ، الإدارة ، التسويق، الشريعة، القراءات، الأنظمة).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

الجدير بالذكر أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية؛ لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف، ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.

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