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رحيل هادئ لـ صاحب صوت مازنجر.. معلومات لا تعرفها عن غسان المشيني

رحيل هادئ لـ صاحب صوت مازنجر.. معلومات لا تعرفها عن غسان المشيني
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المناطق ـ متابعات

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الشارع الفني، بعد رحيل الفنان والمخرج الأردني، غسان المشيني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 69 عاما.‏

 

الراحل كان من مواليد عام 1952، ونال شهادة البكالوريوس في المسرح من العاصمة المصرية القاهرة في عام 1980.

 

عُرف غسان المشيني بين الجمهور العربي، من خلال عدد من الأعمال، لعل أبرزها شخصية “أبو الخل” في مسلسل “أبو عواد”، و”عمرو” في مسلسل “المناهل”.

 

كما كان من أبرز أعماله، مشاركته في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل الكرتون للأطفال “مازنجر”، والذي جسد دور بطل الأحداث “ماهر”.

أخرج الراحل عدة مسرحيات منها مسرحية “عمارة العلالي”، ومسرحية “قربة مخزوقة”، ومسرحية “طعة وقايمة”، ومسرحية “كباريه”.

 

يشار إلى  أن الفنان غسان المشيني من عائلة فنية، حيث والده الإذاعي إسحاق المشيني وشقيقاه كل من الفنانين الراحلين نبيل المشيني والفنان أسامة المشيني.

 

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