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لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”

لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”

أبرز المواد

لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”

لعشاق المتعة والترفيه.. بوابات موسم الرياض ترحب بكم “غدًا”
https://almnatiq.net/?p=1088116
المناطق_واس

تفتح مناطق موسم الرياض 2021 أبوابها مجددًا أمام الزوار غدًا، بعد تخصيص الأيام الماضية لأعمال الصيانة، وإعادة تهيئة المناطق بخدمات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية تلبية لرغبات قاصدي فعاليات الموسم ونشاطاته المتنوعة، التي بلغ زوارها أكثر من 6 ملايين زائر منذ افتتاح الموسم في أكتوبر الماضي.

ويأتي استئناف الفعاليات بعد توقفها في عدد من المناطق لأربعة أيام, خلال المدة من 16- 19 ديسمبر الجاري، الأمر الذي دفع كثيرًا من محبي الترفيه ومناطق الموسم إلى انتظار العودة، وبدء الفعاليات من جديد، التي تعد الأبرز من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي.

واستقبلت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” خلال أعمال الصيانة في الأيام الماضية زوارها بخيارات بديلة منها مسرحيات متنوعة.

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم الرياض بدأت في 20 أكتوبر الماضي, موزعة على 14 منطقة ترفيهية تضم كلا منها ألوانا من النشاطات المتنوعة الشاملة للحفلات والألعاب والتسوق, وخيارات متعددة من المقاهي والمطاعم العالمية,كما يستضيف عددًا من الفعاليات العالمية، والاهتمامات التاريخية التي تلامس شغف الزوار، وتلبي تطلعاتهم في أجواء ترفيهية شتوية مميزة بالعاصمة الرياض.

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