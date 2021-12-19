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تدريبات النصر تجري علي قدم وساق استعدادا للاتفاق

تدريبات النصر تجري علي قدم وساق استعدادا للاتفاق
https://almnatiq.net/?p=1088125
المناطق_الرياض

واصل نجوم العالمي، اليوم الأحد، استعداداتهم لمباراة الفريق القادمة أمام الاتفاق، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر، يستضيف فريق النصر نظيره الاتفاق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك، في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريبات لياقية متنوعة، وبعدها قام اللاعبون بالجري بسرعات محددة، لزيادة القوة البدنية.

كما فرض المدرب الأرجنتيني روسو، تدريبات تكتيكية على مساحات محددة من الملعب، وقام بتقسيم اللاعبين من أجل إقامة مناورة على كامل الملعب.

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