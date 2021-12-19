ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه العاشر

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أقام ميدان فروسية الزلفي سباقه العاشر للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوّن السباق من أربعة أشواط على مسافة 1400متر، حيث حقق الجواد “عناية الخبير” لإسطبل عبدالله العبدالمنعم، المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحصن والأفراس (ثالثة 1/3)، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن والأفراس (مفتوح)، فاز بالمركز الأول الجواد “يبعد” لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص للحصن والأفراس (م.إنتاج مواليد 2019م) بحصول الجواد “منقض” لإسطبل محمد العطاالله على المركز الأول.

وسلّم مدير شرطة محافظة الزلفي العقيد حمود بن حزام العتيبي، كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين لإسطبل ثنيان الثنيان، مالك الجواد “أمبلم أيليت” الذي فاز بالمركز الأول في شوط الكأس الرئيس (الشوط الرابع)، والمخصص للحصن وأفراس (م.إنتاج مواليد 2018م).