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استشاري أمراض جلدية: لا تجلسوا بجوار الدفاية.. والبوليستر خطر في الشتاء (فيديو)

استشاري أمراض جلدية: لا تجلسوا بجوار الدفاية.. والبوليستر خطر في الشتاء (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1088149
المناطق ـ متابعات

كشفت استشاري الأمراض الجلدية  الدكتورة نجلاء الدوسري، عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها البعض في فصل الشتاء، قد تضر بصحتهم، وتعرضهم لمخاطر جسيمة.

 

وحذرت الدوسري، خلال تصريحات لـ برنامج الراصد، من ارتداء الأقمشة الصوف، والبوليستر في الشتاء، مؤكدة أنها هي الأسوأ للجلد.

 

كما حذرت استشاري الأمراض الجلدية من الجلوس بجانب الدفاية طول الوقت، إذ يعرض ذلك الإنسان للإصابة بالطفح الجلدي.

 

ونصحت نجلاء الدوسري المواطنين بارتداء الملابس القطنية، مؤكدة أنها هي الأفضل “رقم واحد بنسبة 100%”، مشيرا أيضًا إلى أن الحرير يأتي في المرتبة الثانية بعد القطن.

 

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