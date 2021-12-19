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ضبط مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

ضبط مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
الشرطة
https://almnatiq.net/?p=1088150
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة الخنقة بمحافظة طريب، من القبض على مواطن، لنقله بمركبته (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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