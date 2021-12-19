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العازفة نوف توفيق: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي (فيديو)

العازفة نوف توفيق: إعجاب تركي آل الشيخ بعزفي كان سببا في تغير حياتي (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1088153
المناطق ـ متابعات

قالت العازفة نوف توفيق، إن موسم الرياض أتاح للجميع المشاركة بموهبته، بدعم كبير من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

 

وفي تصريحات لـ الإخبارية، أكدت نوف توفيق، أن إعجاب تركي آل الشيخ بعزفها كان سببا في تغير حياتها، ونقلها نقلة نوعية من الناحية النفسية والمعنوية.

على جانب آخر تفتح مناطق موسم الرياض 2021 أبوابها مجددًا أمام الزوار غدًا، بعد تخصيص الأيام الماضية لأعمال الصيانة، وإعادة تهيئة المناطق بخدمات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية تلبية لرغبات قاصدي فعاليات الموسم ونشاطاته المتنوعة، التي بلغ زوارها أكثر من 6 ملايين زائر منذ افتتاح الموسم في أكتوبر الماضي.

 

ويأتي استئناف الفعاليات بعد توقفها في عدد من المناطق لأربعة أيام، خلال المدة من 16- 19 ديسمبر الجاري، الأمر الذي دفع كثيرًا من محبي الترفيه ومناطق الموسم إلى انتظار العودة، وبدء الفعاليات من جديد، التي تعد الأبرز من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي.

 

 

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