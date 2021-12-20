بأكثر من 10 أركان.. معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم ينقل الصورة الحضارية للحرمين

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تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمعرض عمارة الحرمين الشريفين المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، والذي يمتد 5 أيام ، بمشاركة إمارة منطقة القصيم ومجلس شباب القصيم .

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الرئاسة تشارك بالمعرض للمرة الثانية في مدينة بريدة، وذلك إسهاماً في إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية والثقافية، ونقلاً للصورة الحضارية لهما، بما يعكس الصورة المشرقة للجهود المبذولة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً أن المعرض يحتوي على عدد من الأركان ، أبرزها : ركن الكعبة المشرفة، والذي يحوي منسج كسوة الكعبة المشرفة، والبخور والأطياب المستخدمة في تطييب الكعبة، و قناديل وقطع من الكسوة من داخل الكعبة عمرها قرابة 30 سنة، وقفل باب الكعبة بطباعة 3D، مجسم مقام إبراهيم عليه السلام بطباعة 3D.

كما يحوي المعرض ركن خطاط الكعبة الخاص بمختار عالم خطاط كسوة الكعبة المشرفة ، و تجربة الحجر الأسود الافتراضي ، التي تشارك فيه الرئاسة لأول مرة بتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث تتاح الفرصة للزوار بتجربة الوقوف أمام الحجر الأسود والكعبة المشرفة.

ويشتمل المعرض على “ركن الأمن الفكري” الذي يحوي مجموعة من الشاشات التفاعلية و الكتب الإلكترونية والإهداءات المتعلقة بالأمن الفكري ، بالإضافة إلى ركن ماء زمزم ، حيث تُوزع عبوات ماء زمزم على الزوار من خلال الروبوت الذكي، مع عرض العربات الخاصة لزمزم والحافظات والحقائب، و ركن التوسعات السعودية ، حيث يُعرض من خلاله مجسم للمسجد الحرام بعد التوسعات، مع عدد من صور التوسعة السعودية الثالثة وعرض مرئي ، بالإضافة إلى ركن القرآن الكريم، الذي يتم فيه عرض لمصاحف ومخطوطات قديمة، و عرض المصحف بلغة برايل و عدد من الصور المتعلقة بالمصحف والآيات في الحرمين ، و ركن مكتبات الحرمين الشريفين التي تحوي مجموعة من الكتب الورقية والرقمية، كما تتاح الفرصة للزوار بتصفحها، مع إصدارات خاصة للأطفال مع مرسم و تلوين .

كما يضم المعرض الركن الرقمي الذي يستعرض من خلاله تطبيقات الحرمين كـ ” تطبيق مصحف الحرمين و تطبيق جوامع الأذكار، وتطبيق خطبة عرفة و غيرها “، ويُشغل روبوت التعقيم المستخدم في المسجد الحرام ، وركن مقتنيات الحرمين، الذي فيه عدد من المقتنيات التاريخية للحرمين، مثل ” الهلال الذهبي و قطع من الرخام و غيرها “، و ركن التصوير الذي يتيح الفرصة للزوار بالتقاط صور تذكارية مع قطعة من كسوة الكعبة المشرفة و إرسالها لهم مباشرة.