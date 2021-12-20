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فشل لقاح “فايزر” التجريبي لفئة 2 – 5 سنوات

فشل لقاح “فايزر” التجريبي لفئة 2 – 5 سنوات
https://almnatiq.net/?p=1088166
المناطق_وكالات

أعلنت شركة “فايزر” فشل لقاحها التجريبي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات في إنتاج المناعة المتوقعة.

ووفقا للشركة،كشفت مراجعة روتينية أجرتها لجنة مراقبة البيانات المستقلة الخارجية (DMC) أن الجرعتين للأطفال من هذه الفئة لم تنتجا المناعة المتوقعة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 سنوات، على الرغم من قيامهم بذلك عند الأطفال دون سن الثانية.

وكانت شركة فايزر قد خفضت في وقت سابق حجم الجرعة للأطفال إلى 30 ميكروجرام من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق. ومع ذلك، خفضت شركة صناعة الأدوية هذا إلى 10 ميكروجرام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11، و إلى 3 ميكروجرام لأصغر الأطفال.

وتشير الاختبارات المبكرة إلى أن هذه الجرعة المنخفضة من شأنها أن تثير استجابة مناعية قوية لدى الأطفال مع تقليل خطر الآثار الجانبية. ومع ذلك، تشير البيانات الأولية إلى أن هذا النظام منخفض الجرعة لم ينتج الاستجابة المناعية المتوقعة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 سنوات.

ونتيجة لذلك، قررت الشركة إدراج جرعة ثالثة لجميع الأطفال والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وفقا للبيان.

وفي حال نجاح الدراسة التي تشمل ثلاث جرعات، ستقدم شركة فايزر وشركة BioNTech بيانات إلى الجهات الصحية المعتمدة في النصف الأول من عام 2022 لدعم تفويض الاستخدام الطارئ (EUA) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

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