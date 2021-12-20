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انفجارات كبيرة بمخازن للحوثيين في صنعاء بعد ضربات للتحالف

انفجارات كبيرة بمخازن للحوثيين في صنعاء بعد ضربات للتحالف
https://almnatiq.net/?p=1088170
المناطق ـ متابعات

نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، ضربات جوية لأهداف مشروعة في صنعاء، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

 

وأصدر التحالف بيانًا، طالب فيه المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

 

وأكد التحالف أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى أنه رصد انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيّرات من مطار صنعاء الدولي.

 

وشدد التحالف العربي على أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا، مؤكدا في الوقت ذاته “لازلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار”.

 

وأفادت العربية في خبر عاجل، أن هناك انفجارات كبيرة لمخازن للحوثيين في صنعاء بعد ضربات  التحالف العربي.

 

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مصدر عسكري يمني مقتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة أخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت أطقم عسكرية غرب مدينة تعز.

 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أكد المصدر، أن 7 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب أخرون بغارة جوية استهدفت أطقم عسكرية مما أدى لتضرر طقم عسكري قرب منطقة مجربة عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة التي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي الانقلابية.

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