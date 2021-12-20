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نائب سفير إندونيسيا لدى المملكة : مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس أهمية الموروث الثقافي

نائب سفير إندونيسيا لدى المملكة : مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس أهمية الموروث الثقافي
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المناطق_واس

زار نائب سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عارف هدايات، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، مطلعاً على مرافق المهرجان، وعمل اللجان، ومنافسات أشواط بكار المفاريد، وآلية التحكيم، إضافة للأركان المختلفة التي يحتويها المهرجان.

وأبدى نائب سفير جمهورية إندونيسيا إعجابه بالجهود المبذولة في المهرجان بنسخته السادسة، والجهود الكبيرة التي تعكس مدى أهمية هذا الموروث الثقافي لسكان الجزيرة العربية، واهتمام وحرص حكومة المملكة العربية السعودية.

وأضاف ” زيارتي للمهرجان أكسبتني الكثير من المعرفة عن الإبل، حيث لم يكن لدي دراية أن هناك اختلافا في صفات الإبل، وأن هذا التنظيم الذي لمسته يدل عن عالمية هذا الحدث، الذي يشهد مشاركات من مختلف الدول العربية والخليجية والعالمية “، مشيراً إلى أن ما يقدمه المهرجان من خدمات كبيرة تلبي مختلف الاحتياجات، يبعث السرور ويؤكد أهمية هذا الإنجاز، داعيا أبناء بلاده إلى المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله -، على ما تقدمه لخدمة الثقافة والموروث، وإلى جميع العاملين والقائمين على المهرجان.

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